© foto di Federico De Luca

Anche di Lorenzo Insigne capitano del Napoli ha parlato Antonio Floro Flores nel corso della sua lunga intervista concessa quest'oggi a TMW, pochi giorni dopo la decisione di mettere la parola fine sulla sua avventura da calciatore. Da napoletano, Floro Flores s'è così espresso sul rapporto tra Insigne e la tifoseria azzurra: "Non è facile e non lo conosco, quindi evito di dargli consigli. Penso però che un calciatore debba sempre parlare in prima persona. A volte ho sentito i parenti difenderlo pubblicamente dopo una prestazione negativa, dopo le critiche. Lo fanno perché gli vogliono bene, ovviamente, perché vogliono prendere le sue parti. Il problema è che a prescindere da ciò che dicono l'unico messaggio che passa è che il giocatore non parla perché non ha personalità e a farlo è un parente. E' un errore, secondo me. Un giocatore, specialmente se è il capitano, fa bene a esprimersi sempre in prima persona".

