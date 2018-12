TMW - Follia Eintracht: cancello sfondato e invasione di campo all'Olimpico

Fonte: Dall'inviato a Roma

Sale la tensione all'Olimpico, dove l'Eintracht Francoforte ha appena pareggiato con un gran destro da fuori di Gacinovic. Da qualche minuto la situazione si era iniziata a surriscaldare nella curva della tifoseria tedesca, con un supporter portato via di forza dalla polizia dopo aver invaso il campo prima che altri tifosi sfondassero il cancello che li separa dal terreno di gioco. In questo momento le forze dell'ordine si sono dovute schierare quindi in tenuta antisommossa sotto la curva per evitare ulteriori complicazioni.