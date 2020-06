tmw Fonseca, lavoro di fondo per la Roma ma si ferma Mancini. Zaniolo corre verso il recupero

Un’altra settimana di allenamenti volge quasi al termine in casa Roma. Fonseca in questa fase si sta soffermando molto sul lavoro di fondo per mettere minuti nelle gambe dei calciatori, ormai senza gare ufficiali dai primi di marzo. La risposta è stata positiva e martedì la squadra ha svolto anche la prima partitella dieci contro dieci che, oltre agli infortunati, non ha visto presenti Pellegrini, Santon, Bruno Peres e Perotti. Dietro la loro assenza c’è un semplice scopo precauzionale per evitare sovraccarichi muscolari su alcuni calciatori che sembravano più affaticati di altri.

Il primo test, però, ha fatto registrare anche il terzo infortunio della preparazione giallorossa. Stiamo parlando di Gianluca Mancini che, in seguito a uno scontro di gioco, ha riportato una slogatura del gomito. Gli accertamenti costringono il difensore a indossare un tutore per i prossimi dieci giorni che ne limiterà gli allenamenti, ma sarà comunque a disposizione per la sfida con la Sampdoria del 24 giugno. Sulla via del recupero ci sono invece Pau Lopez e Zaniolo. Il primo alle prese con una microfrattura del polso sinistro (sarà arruolabile contro i blucerchiati), mentre il secondo dalla prossima settimana potrà gradualmente rientrare in gruppo.

Intanto Fonseca domenica concederà un giorno di riposo, mentre da lunedì la squadra sarà di nuovo in campo alternando lavoro di fondo e di rapidità. Il tutto preceduto da un nuovo giro di tamponi come prevede il protocollo.