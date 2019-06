TMW - Fonseca-Roma è fatta. Shakhtar ha l'erede: è Castro del Guimaraes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' prevista per la giornata di giovedì l'ufficialità di Paulo Fonseca dallo Shakhtar Donetsk alla Roma. Superati i dettagli relativi alla clausola, il tecnico e la famiglia hanno deciso di sbarcare nella Capitale e dopo l'incontro con James Pallotta saranno limitati i dettagli e arriverà l'ufficialità. E lo Shakhtar? Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società arancionera non si è fatta trovare impreparata: è di fatto definito l'accordo per lo sbarco in Ucraina di Luis Castro, classe '61, guida tecnico dal Vitoria Guimaraes. Una carriera fatta di una lunga gavetta, poi il Porto che ha anche guidato a interim, a seguire Rio Ave, Chaves e dalla scorsa estate proprio la panchina di Guimaraes.