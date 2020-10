tmw Forlan: "Luis Suarez? Non certo il miglior addio al Barça... Ora ce lo godiamo noi all'Atleti"

Diego Forlan, storico ex attaccante dell'Atletico Madrid e della Nazionale uruguaiana, ha parlato così del tanto discusso trasferimento all'Atletico Madrid del suo connazionale Luis Suarez, trattato a lungo anche dalla Juventus: "Quanto manca Luis Suarez al Barça? Diciamocelo, il suo non è stato certo il miglior addio possibile... Nella vita però nessuno è imprescindibile: il Barça oggi ha Messi, Griezmann, Coutinho e Ansu Fati. Luis non c'è più e resterà sempre una leggenda blaugrana. Adesso ce lo godiamo noi dell'Atletico Madrid (ride, ndr). Consigli per gli acquisti? Kane e Mbappé per il Real, Lewandowski per il Barça", le sue parole raccolte da TMW a margine della Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga tenutasi in vista del Clásico di oggi.

