tmw Foschi: “Potrei convincere Cavani a tornare in A. Sabatini, ho scoperto un amico”

“Dove vedo Cavani il prossimo anno? Se dipendesse da me... in Italia. E potrei anche prestarmi per convincere l’uomo”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Verona e Palermo, Rino Foschi. “Quando Edinson è stato venduto al Napoli - ha ricordato Foschi - sono andato da Zamparini a dirgli: ‘lei è un pazzo’. Poteva andare al Manchester City da Mancini. Il direttore sportivo del Palermo quell’anno era Sabatini, non avevo un bel rapporto perché ero geloso, aveva preso il mio posto. Quando è andato al Palermo a mia insaputa, io ero al Wolfsburg per vendere Barzagli. L’anno scorso non gli ho dato La Gumina per fare il bene del Palermo e l’ho mandato all’Empoli che offriva di più. Poi ci siamo chiariti e ho riscoperto un Walter Sabatini eccezionale: se può aiutare un amico - ha continuato il dirigente romagnolo - si presta subito”.