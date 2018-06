TMW - Fotonotizia, ecco Cristante: "Roma, sono pronto per la Champions"

Fonte: Dario Marchetti

Brayn Cristante è atterrato in questi minuti a Fiumicino. Queste le prime parole del centrocampista ex Atalanta che nelle prossime ore inizierà la sua nuova avventura con la maglia della Roma: "E' un obiettivo che volevo raggiungere, sono pronto per la Champions. Non ho ancora parlato con Di Francesco". Nella giornata di domani il giocatore effettuerà le visite mediche di rito a Villa Stuart, prima di apporre la firma sul contratto.