TMW - Fotonotizia - Genoa, Piatek termina le visite mediche

Questione di tempo e presto Mattia Perin sarà un giocatore della Juventus. Il portiere è appena arrivato a Torino, accompagnato dal suo agente Alessandro Lucci: avvistato all'hotel Golden Palace, l'ormai ex portiere del Genoa si è limitato a manifestare la sua gioia per l'imminente...

Serie C, Trapani e Pro Piacenza nei guai: rischiano di sparire

Virtus Entella, tanti addii dopo la retrocessione in Serie C

Vibonese, rinnovo in vista per Allegretti

Piacenza, contratto triennale per Matteo Marotta

Serie C, semifinali playoff: il SudTirol vice al 91' con Cia

Livorno, Giandonato in scadenza: piace a Novara e Pro Vercelli

Playoff Serie C, al Siena il primo round: 1-0 al Catania, decide Marotta

Catania, Lucarelli: "Perso senza che il Siena abbia mai tirato in porta"

Pordenone, esonerato lo stemma: va in pensione dopo 13 anni

Reggina, per Sciamanna si muovono Lucchese e Monopoli

La Gazzetta dello Sport: "Al Siena basta Marotta. Sudtirol in orbita"

Livorno, Peiani: "Progetto di 5 anni. Budget importante per il mercato"

Vibonese, rinnovo annuale per Altobello

Salernitana, derby con l'Avellino per Pellizzer dell'Entella

Rimini, rinnovo per l'attaccante Cicarevic

Virtus Entella, pressing su Tedino per la panchina

Altre notizie Serie C

