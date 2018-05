TMW - Fotonotizia: Marcano a Villa Stuart per le viste con la Roma

Il capitolo "seconde squadre" è un argomento di interesse per il Milan, ma i rientri dai prestiti sono al momento pochi per poter ipotizzare un'attuazione immediata di questa innovazione, che peraltro dovrebbe toccare a squadre con più diritti (Juventus e Roma?) secondo i criteri...

Ritorno al futuro - Milan, rosa da ritoccare. Bacca torna per ripartire

Ritorno al futuro - Bologna, tornano in 15. Rebus Palacio

Chelsea, da Batshuayi e Morata il tesoretto per la clausola di Icardi

Genoa, Marchetti per il dopo Perin: accordo biennale più opzione

Napoli-Chiesa, entra in scena Ancelotti: telefonata al papà del giocatore

Juventus, incontro in corso con l'agente di Favilli

Samp, idea Skorupski per la porta. La concorrenza è alta

Napoli, per il centrocampo c'è Badelj. Ma occhio alla Juve

Ritorno al futuro - Cagliari, non dipende solo da Carli. Gioiello Barella

Juve, due strade per Morata: scambio con Higuain o prestito biennale

Sabatini: "Lazio-Inter può essere la svolta per il futuro dei nerazzurri"

Napoli, Koulibaly: "Scudetto perso con 3 squadre. Peccato per Reina"

Zidane, addio al Real: "Momento giusto, un bene per la squadra"

Perez vuole Pochettino: clausola nel contratto? Spurs non mollano

Da Depay a Berardi. I nomi per la fascia d'attacco dell'Inter

Dopo l'arrivo di ieri sera a Fiumicino, Ivan Marcano - neo difensore della Roma - si è recato questa mattina a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito, prima di poter firmare nel pomeriggio il contratto col club giallorosso (tre anni con ingaggio da due milioni a stagione). Queste le immagini dell'arrivo del giocatore alle visite:

