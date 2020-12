tmw Frabotta e la Juventus, presto il summit per il rinnovo in bianconero

Grande sorpresa dell'inizio di stagione bianconera, Gianluca Frabotta si prepara a veder ricompensato il suo avvio di campionato da sogno. Il salto dalla Serie C, con l'Under 23, fino alla Serie A, con Cristiano Ronaldo e compagni, gare da titolare e adesso un nuovo contratto in vista. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, a breve l'entourage del giocatore e la società bianconera si vedranno per discutere e stabilire di un nuovo accordo. Oltre all'adeguamento dell'ingaggio, per Frabotta può prospettarsi anche un prolungamento biennale visto che l'attuale è in scadenza nel 2023. Non solo: gennaio sarà importante per capire se continuerà a far parte per questa stagione dell'organico bianconero o se andrà in prestito fino all'estate in A.