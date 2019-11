TMW - Francia, il vice-ct Stephan: "Obiettivo è vincere, ma il girone è duro"

Fonte: Dai nostri inviati a Bucarest, Gaetano Mocciaro e Andrea Losapio

Guy Stephan, vice commissario tecnico della Francia, è intervenuto in zona mista a margine del sorteggio di Euro2020 terminato poco fa a Bucarest: "C'è ancora del tempo, che ci permetterà di affinare i meccanismi. C'è tutta la preparazione da fare nei prossimi mesi che ci permetterà di arrivare pronti all'Europeo. Tra Parigi e Monaco e Parigi e Budapest non c'è tanta distanza, quindi non sarà un problema all'inizio il torneo itinerante. Dovremo giocare con la Germania, che giocherà a domicilio la partita contro di noi. Sarà una bella partita".

Aver evitato Baku è una notizia positiva? "Dal punto di vista logistico sì, da quello degli avversari un po' meno".

Qual è l'obiettivo? "Vogliamo vincerlo, ma è chiaro che ci sono anche le possibilità di cadere, già nella fase a gironi con questo gruppo. Bisogna concentrarsi, prepararsi al meglio e giocarsela".

Tolisso, Pavard, Coman: tutti calciatori che hanno giocato a Monaco. E' una cosa positiva? "Sì, conoscono lo stadio. Ma da qui all'Europeo possono accadere tante cose".