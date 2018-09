TMW - Frattini: "Serie B resta a 19 squadre. Non condivido la decisione"

Fonte: Dal nostro inviato Riccardo Caponetti

Raggiunto da TMW e RMC Sport Network all'uscita del CONI, il presidente del Collegio di Garanzia Franco Frattini ha commentato la sentenza sulla Serie B a 19 squadre: "Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro questa decisione, che è stata presa a maggioranza. Una maggioranza di 3 a 2. Il mio voto contrario è in una dichiarazione ufficiale che è parte della sentenza, che dichiara l'inammissibilità di tutti i ricorsi".

La B è a 19?

"Continua a 19 così com'è, i ricorsi delle sei squadre che litigavano tra di loro diventano tutti improcedibili. Se il ricorso principale decade è inutile discutere del resto".

Perché è contrario?

"Leggerete le motivazioni, semplicemente non condivido la pronuncia di inammissibilità e ho il dovere di dirlo".

Ha ricevuto tante pressioni?

Lei era per una B a 22 o a 24?

"A 22. La mia tesi era un campionato a 22 con l'accoglimento dei ricorsi. Poi non posso dire chi tra le sei avrei ritenuto di scegliere. Ma la prima cosa era lo sbarramento: il Collegio ha ritenuto di procedere a una pronuncia di inammissibilità in cui si dice che quei ricorsi dovevano essere proposti davanti alla giustizia federale. Quindi gli interessati potranno ripartire davanti alla giustizia federale".