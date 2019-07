TMW - Fresnedoso: "Presto nuovi Fabian, la cantera è il segreto della Roja"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calcio spagnolo continua a sfornare giovani talenti. Calciatori di prima qualità, come Fabián Ruiz e Dani Ceballos, capaci di trionfare nell'ultimo Europeo Under 21. Ne ha parlato a TMW l'ex allenatore delle squadre giovanili dell'Atletico Madrid Roberto Fresnedoso, intervistato per raccontare tra gli altri il suo ex giocatore Theo Hernandez: "Cosa c'è di speciale in Spagna? Prima di tutto direi la metodologia del lavoro che impostiamo fin dalla scuola calcio. Lavoriamo tantissimo sul concetto di 'fútbol de posición' e sulla qualità di ogni singolo calciatore. Cerchiamo e formiamo non a caso specialmente giocatori di questo tipo, giocatori di talento che sappiano dare del tu al pallone interpretando i valori e la filosofia del nostro calcio. Quest'anno si parla tanto di Dani Ceballos e Fabián, ma la qualità in Spagna è destinata a rinnovarsi ogni anno".