TMW - Frosinone, Baroni: "Complimenti dolorosi. Stiamo crescendo"

Una sconfitta per certi versi immeritata, anche in virtù della mole di gioco prodotta nella ripresa. Parliamo del Frosinone, che è caduto tra le mura amiche per uno a zero contro la Lazio. Queste le parole del tecnico dei ciociari, Marco Baroni in sala stampa:

Complimenti per la partita vista questa sera.

"Grazie mille, anche se sono dolorosi. Ho parlato ai ragazzi poco fa. Ho chiesto ai ragazzi una sfida coraggiosa, mi sarebbe piaciuto festeggiare un risultato positivo, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Dovremo fare punti a prescindere dall'avversario".

Il rigore non dato dalla Var. Come l'ha vista?

"Non voglio commentare, anche perchè non l'ho capita la decisione. Dispiace, anche perchè va a sommarsi alla decisione presa dall'arbitro nella sfida interna contro il Milan".

Cosa è mancato questa sera, a prescindere dall'ottima prestazione dei ragazzi?

"Dobbiamo essere più cattivi in alcune situazioni. Dobbiamo entrare in area con maggiore convinzione e anche densità. Le azioni vanno accompagnate meglio, ma posso dirvi che ci stiamo lavorando. Il tempo è tiranno, ma sento vibrazioni positive. Recuperiamo un po' di giocatori e ripartiamo".

La squadra negli ultimi trenta minuti ha creato tantissimo col cambio di modulo. E' un'idea?

"Cerco di impiegare sempre più calciatori offensivi. L'importante è l'equilibrio, ma non escludo l'ipotesi di cambiar modulo. Abbiamo concesso pochissimo. E' questa la strada da continuare a percorrere, stiamo crescendo.

Questa sera il Frosinone ha fatto un passo in avanti rispetto alla vittoria di Bologna?

"Credo di sì. Davanti a noi abbiamo tre sfide difficilissime contro Sampdoria, Juventus e Roma. Saranno gare propedeutiche, anche in vista degli scontri diretti. Lì non dovremo sbagliare nulla".

Manca da tanto il gol tra le mura amiche.

"E' vero. Dobbiamo migliorare, dobbiamo chiudere le occasioni con più uomini in area anche perchè al cross ci arriviamo spesso. In questa categoria ci vuole maggiore cattiveria".