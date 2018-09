TMW - Frosinone, Ciofani: "Mi sono emozionato al rientro in campo"

© foto di Federico Gaetano

Dalla mixed zone dello stadio "Benito Stirpe" ha parlato l'attaccante del Frosinone, Daniel Ciofani. Queste le parole del calciatore abruzzese così come raccolte dalla nostra redazione.

Come è stato tornare in campo? Che emozione hai provato?

"Ringrazio lo stadio per l'accoglienza. Non era scontato. Mi è venuta la pelle d'oca e mi sono emozionato. E' stato un buon quarto d'ora. Sono ancora un po' frenato".

Da dove ripartire dopo questo stop?

"In Serie A non si può sbagliare nulla. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare ma non ce l'abbiamo fatta. Dopo il due a zero, poi, c'è stato il tracollo. Dobbiamo lavorare sodo e creare un gruppo unito. Dobbiamo darci una mossa. Le prossime gare sono tutte di livello".

Come è andata l'intesa con Campbell?

"E' un giocatore forte. Ha importanti qualità, ci può dare una grossa mano. Cercheremo tutti di migliorare".

Come sarà affrontare in successione Juve e Roma?

"E' un calendario complicato. Ci lecchiamo le ferite, ma il leone non è morto. Ripartiamo dagli applausi della Curva Nord".