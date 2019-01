TMW - Frosinone, contatti con lo Spezia per Bidaoui

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Un’idea per il reparto offensivo del Frosinone. Contatti per l’esterno dello Spezia, Soufiane Bidaoui. Un’idea che potrebbe diventare qualcosa di più nei prossimi giorni, anche se lo Spezia non sembra orientato a far partire il giocatore. Il Frosinone si muove, nel mirino c’è Bidaoui...