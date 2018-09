TMW - Frosinone, Genoa ultimatum per Longo: idee Rastelli e Zenga

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincere o si cambia. Ultima chiamata per Moreno Longo. La partita del Frosinone contro il Genoa sarà un banco di prova fondamentale per l’allenatore dei ciociari. In caso di risultato negativo il cambio diventerebbe inevitabile. E i nomi valutati, secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, sono in ordine Massimo Rastelli, Davide Nicola e Walter Zenga. Frosinone all’esame Genoa, Longo si gioca la panchina...