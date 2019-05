© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Può considerarsi conclusa l'avventura al Frosinone di Camillo Ciano. L'esterno offensivo classe '90 vuole mantenere la categoria, ha chiesto la cessione e, dopo esser stato bloccato a gennaio, sarà libero di accasarsi in un altro club di Serie A in questa finestra di calciomercato dinanzi a un'offerta adeguata.

Tre rifiuti a gennaio - A gennaio per Ciano si erano fatte avanti tre società: SPAL, Empoli e Bologna avevano chiesto informazioni per il calciatore di Marcianise che, però, fu bloccato dal patron Stirpe: il club ciociaro, in piena lotta per non retrocedere, non voleva perdere uno dei pezzi pregiati. Ma adesso la situazione è cambiata.