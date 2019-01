TMW - Frosinone, le cifre per Viviani. Può diventare il più caro della storia

© foto di Federico Gaetano

Federico Viviani è il nuovo faro del Frosinone. In prestito con diritto di riscatto, ma con una prospettiva milionaria di essere il giocatore più costoso della storia del club. Tutto da valutare e da capire, quel che sarà in estate, chiaro, compresa la categoria dove giocherà la formazione di Marco Baroni. Però se nell'ultima estate, i report di mercato dicono che il club di Stirpe ha speso poco meno di 5 milioni, il riscatto del giocatore dalla SPAL potrebbe costarne 5,5. Le cifre dell'affare, infatti, sono importanti, segno che il Frosinone crede tantissimo nel ragazzo: prestito a 300 mila euro, diritto di riscatto a oltre 5. Un prezzo potenzialmente record, visto che il più caro della storia dei ciociari è stato, ben dodici anni fa, Salvatore Bocchetti dall'Ascoli per meno di 2.