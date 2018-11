TMW - Frosinone, Longo: "Pareggio con la Fiorentina ha ridato entusiasmo"

Non solo Inter: Milan e Roma sul crack turco Kabak

Pellissier durissimo: "Ventura voleva andar via dall'inizio. Pazzesco!"

L'annuncio di Conte: "Torno a giugno. Il R.Madrid non mi ha usato"

Di Francesco: "Qualificazione in Champions l'obiettivo della Roma"

Le pagelle di Brozovic: si dimena come una mosca nel barattolo

Andreazzoli: "Inter e Napoli le anti-Juve". No comment sull'esonero

Juve, Allegri: "A marzo dovremo essere al top. Ora non conta nulla"

Ds Parma: "Non dobbiamo stupire, ma salvarci. Per ora"

Le pagelle di Cristante: il regista che non t'aspetti, meriterebbe la rete

Summit in casa Chievo: salgono le quotazioni di Di Carlo

Suazo: "Pavoletti merita la chiamata in azzurro"

Inter, Spalletti: "Io tra le cause del ko di ieri. Ho votato Allegri"

Serie A, live dai campi - Juve, 3 giorni di riposo. Udinese subito in campo

Ha detto che i gigliati sono stati poco cinici. "Ha avuto un paio di occasioni per fare il 2-0. Quando tieni aperta una partita rischi di pareggiarla, noi abbiamo fatto la nostra gara sapendo quello che poteva fare l'avversario e abbiamo anche meritato il pareggio".

Si aspettava di più dai viola? "Ho stima di Pioli e della squadra, la ritengo una delle più interessanti del campionato. È una piazza fatta per il calcio, sono sicuro che il tempo farà crescere la squadra".

Raggiunto da TMW e RMC SPORT a margine della Panchina d'Oro, l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo , è tornato sul pareggio contro la Fiorentina: "Ha ridato entusiasmo, però dobbiamo mantenere il giusto equilibrio. Nel momento difficile siamo riusciti così a creare i presupposti per affrontare il momento. Sappiamo che il percorso sarà arduo".

