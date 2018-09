TMW - Frosinone, Longo viaggia verso la conferma in panchina

Fonte: dal nostro direttore Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone sta decisamente faticando in questo avvio di stagione. La compagine ciociara ha raccolto ben sei sconfitte nelle prime sette partite di campionato, trovando la via della rete solamente quest'oggi, nella partita comunque persa 1-2 in casa del Genoa. Ma il Frosinone, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb come conferma delle parole del presidente Stirpe nel post-partita, non ha intenzione di sollevare l'allenatore Moreno Longo, anche perché la squadra ha quest'oggi mostrato i primi segnali di un gioco competitivo.