TMW - Frosinone, nelle prossime ore esonero per Longo: le ultime

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ore importanti per la panchina del Frosinone. Moreno Longo ad un passo dall’esonero, decisione che potrebbe essere ufficiale già in giornata. Per la sostituzione del tecnico il più accreditato è Marco Baroni, ex Benevento. E sullo sfondo i profili di Serse Cosmi e Gianni De Biasi. Longo e il Frosinone sono sempre più lontani...