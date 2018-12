© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo attualmente in prestito al PEC Zwolle, potrebbe rientrare in Italia a gennaio. Sul calciatore sono già emerse nei giorni scorsi alcune società interessate, come Pescara e Spezia, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sul calciatore ci sarebbero anche gli occhi di Frosinone e Brescia.