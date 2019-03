TMW - Frosinone, Salamon: "Gara di squadra, dobbiamo fare punti in casa"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato contro il Genoa, il giocatore del Frosinone Bartosz Salamon è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

Una grande partita che alimenta le vostre speranze salvezza?

"Sì visto come si era messa la partita con un uomo in meno, ci siamo ricompattati e abbiamo fatto una grande partita a livello difensivo, è un punto che ci dà fiducia, consapevolezza e carica per la prossima partita, da ora in poi da ogni partita vogliamo ottenere dei punti".

Perché il Frosinone riesce a fare punti in trasferta e non in casa?

"Lo sentiamo anche noi che in casa abbiamo la spinta del pubblico, non so dare una spiegazione ma sono sicuro che questa cosa cambierà perché non può durare per sempre, vediamo che siamo cambiati, ultimamente siamo andati vicini anche in casa a fare dei punti anche se abbiamo affrontato grandi squadre come Lazio, Roma, Atalanta, Milan, le ultime quattro così quindi sono fiducioso che questa cosa cambierà e faremo punti anche in casa".

Vittoria con la Sampdoria, pareggio con il Genoa: vi porta bene Marassi?

"Sì quattro punti in duei, porta benissimo. Peccato che non ci giocheremo più quest'anno qui".

Grande gara di squadra, bella prova di Molinaro?

"Sì abbiamo fatto una grande gara di squadra in generale, lui non ci sorprendere, nonostante l'età è uno di quelli che corre di più quindi non c'è sorpresa. Siamo contenti perché lavoriamo molto su questo e oggi abbiamo raccolto i frutti".

"Sì, è un punto in più, muove la classifica e adesso in attesa della prossima gara ce lo godiamo".