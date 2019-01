Fonte: da Milano, Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo incontro per il Frosinone per sbloccare Lorenzo Crisetig al Benevento: summit interlocutorio a Milano. Non solo mediani tra entrate e uscite per il ds Capozucca. Ai ciociari piace Gianluca Lapadula del Genoa per l'attacco, ma la destinazione non convince per adesso il calciatore.