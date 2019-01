TMW - Fulham, la Juve dice no al prestito di Benatia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la ricerca del Fulham sul mercato attuale, improntata sulla volontà di far svoltare la stagione agli ordini di Claudio Ranieri. Come anticipato ieri il club londinese ha sondato il profilo di Mehdi Benatia, con l’obiettivo di portare avanti la trattativa sulla base di un prestito secco che la Juventus al momento non sembra avere intenzione di concedere. Le parti si riaggiorneranno.