TMW - Fulham, richieste informazioni per Candreva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno fra Keita Balde e Antonio Candreva lascerà l'Inter nel prossimo futuro. Se per l'attaccante del Monaco la situazione è ingarbugliata - è in prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto - è possibile sia più semplice, eventualmente, che l'ex Lazio cambi casacca. Per lui, nei giorni scorsi, c'è stato un interessamento da parte del Fulham di Claudio Ranieri. I Cottagers hanno chiesto informazioni: l'affare si preannuncia complicato, ma c'è da annotare questo tentativo londinese per chi, al momento, risulta fuori dalle rotazioni dei titolari in casa Spalletti. Su Candreva c'è anche il Torino.