TMW - Fumata bianca Biraghi-Inter: prestito con diritto di riscatto a 12.5 mln

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Giacomo Morini

Finalmente c'è la fumata bianca nella trattativa tra Inter e Fiorentina per portare a Milano Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro si trasferirà in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro. Domani il giocatore raggiungerà Milano per poi sostenere le visite mediche.