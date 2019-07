TMW - Fumata nera: André Silva al Monaco saltata definitivamente

Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci sono più margini per ricucire. L'attaccante portoghese André Silva non si trasferirà dal Milan al Monaco. Da Casa Milan filtra che l'affare è definitivamente tramontato a causa di un mancato accordo economico, nonostante dal Principato si continui a insistere su problemi fisici riscontrati ieri durante le visite mediche.