TMW - Furino: "De Ligt di valore. Atletico Madrid difficile da affrontare"

Fonte: Da Torino, Marco Spadavecchia

Il Golden Boy e la memoria di Gaetano Scirea radunano alla Mole un pezzo di storia del calcio per la conferenza stampa unificata del premio di Tuttosport e del docu-film curato da Federico Buffa e dedicato all'indimenticabile Gaetano Scirea. Giuseppe Furino, ex calciatore della Juventus, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com ha detto: "Scirea è stato un compagno magnifico, oltre che essere bravo in campo era una persona squisita. Era difficile creare contrasti con lui, era una persona conciliante che amava le maniere gentili per arrivare all'obiettivo. Esprimeva tecnica e grande valore in campo".

De Ligt è stato premiato come Golden Boy 2018 ed è nel mirino della Juventus. "Credo che sia un buon calciatore, non lo conosco ma se la Juve lo segue vuol dire che è di valore".

La Juve cambia il modo di approcciare allo sport e alla vita. "Ti insegna valori utili anche nella vita di tutti i giorni, sono valori sportivi da apprezzare".

In Champions, agli ottavi, sarà sfida tra Atletico Madrid e Juventus. "E' una squadra difficile da affrontare, tra quelle che avrei evitato. Però sono gli avversari che ti stimolano a fare bene".