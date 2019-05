Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ai miei tempi la partecipazione effettiva dei giocatori all'organizzazione di gioco era importante e si sentiva. Oggi ho l'impressione che i calciatori siano a completa disposizione delle direttive dei tecnici. Deve essere così, ma quando giocavo io lo era un po' meno". A parlare così è Beppe Furino, grande ex della Juventus, che a margine del Salone del Libro di Torino ha avuto modo di dire la sua su come il calcio di adesso può tornare competitivo così com'era in passato.

Inevitabile, poi, un pensiero su Allegri e sulla Juventus: "Io penso che Allegri sia un grande tecnico, ma se la Juventus vuol vincere la Champions League probabilmente deve trovare qualcun altro".