Il futuro di Luca Zanimacchia, esterno offensivo classe '98, sarà ancora alla Juventus. Il calciatore si è messo in luce in questa prima parte di stagione con la squadra Under 23 dei bianconeri, prestazioni che hanno spinto la società a puntare su di lui per il futuro riscattando il cartellino di proprietà del Genoa. I contatti di stamani a Milano col procuratore - secondo quanto raccolto da TMW - in questo senso hanno avuto esito positivo: il riscatto della Juventus adesso è ad un passo.