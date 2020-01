TMW - Futuro Pinamonti, più Genoa che cessione: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non mancano gli interessamenti: dalla SPAL al Cagliari, passando per Torino ed Hellas Verona. Ma la situazione di Andrea Pinamonti, centravanti del Genoa, al momento è bloccata. L'attaccante classe '99 in estate s'è trasferito dall'Inter al club di Preziosi in prestito con obbligo di riscatto e proprio i 18 milioni di euro che i rossoblù devono sborsare in virtù dell'accordo estivo rendono complicato un ulteriore trasferimento dell'ex Frosinone che in questo 2020 non è ancora sceso in campo.

Gli avvocati da giorni sono al lavoro per provare a sbloccare la sua uscita, ma al momento molto più probabile una sua permanenza piuttosto che un addio.