Fonte: Simone Bernabei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano aggiornamenti sul possibile futuro di Sandro Tonali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com sono stati tantissimi i sondaggi arrivati per il giocatore al Brescia e all'agente Roberto La Florio nelle ultime settimane. La Juve lo segue con interesse da tempo, così come Inter, Roma, Milan e Fiorentina, mentre all'estero il profilo piace al PSG e non è da escludere che possa muoversi anche qualcosa dalla Premier. Cellino resta fermo sulla valutazione alta, intorno ai 30/35 milioni di euro, con il giocatore che intanto domenica andrà in ritiro col Brescia per iniziare la stagione.