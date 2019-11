TMW - Gabigol resta in vendita ma a un 'nuovo' prezzo: le cifre dell'Inter

© foto di Insidefoto/Image Sport

Trentuno gol in 38 partite. Una doppietta per consegnare al Flamengo la Copa Libertadores e un'annata da protagonista assoluto: Gabriel Berbosa è, in questo momento, attaccante sulla bocca di tutti per quanto realizzato sabato sera contro il River Plate. Classe '96, è di proprietà dell'Inter ed è tornato in Brasile per rilanciarsi dopo le due parentesi europee coi nerazzurri e col Benfica concluse con pochi minuti e ancor meno applausi. In Brasile - al Santos prima, al Flamengo poi - ha collezionato grandi numeri. E adesso è in attesa di conoscere il suo futuro: il Flamengo è al lavoro da settimane per riscattarlo ma a dettare le condizioni è l'Inter, che ha inevitabilmente preso nota di quanto fatto dal ragazzo negli ultimi mesi.

Non cambia la posizione dell'Inter... - Nonostante lo straordinario score del calciatore, l'Inter continua a pensare che Gabigol non sia quello che serve a questa Inter. Metterlo alle spalle di Lukaku e Lautaro dopo mesi da protagonista assoluto al Flamengo potrebbe, per la società, rappresentare un problema e sminuire il valore di un ragazzo che ha bisogno di fiducia e serenità per esprimersi al meglio. Ha bisogno, soprattutto, di giocare. Di minuti e partite che l'Inter non può garantirgli.

... Ma cambia il prezzo - L'intenzione è quindi quella di cedere l'attaccante brasiliano classe '96, anche allo stesso Flamengo, ma a cifre diverse rispetto a quelle discusse fino a qualche settimana fa. L'Inter è disposta a sacrificare Gabigol ma il prezzo, adesso, è di 35-40 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.