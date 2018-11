TMW - Gabigol vuole tornare in Europa. C'è l'Everton in pressing

Gabriel Barbosa è pronto a ritornare in Europa, dopo l'esperienza all'Inter - corredata da un gol al Bologna - e quella disastrosa al Benfica. Il capocannoniere del Santos, dove è in prestito proprio dai nerazzurri, ha siglato già 17 reti in stagione, alla media di uno ogni 162' in campo. Numeri che hanno risvegliato i club del vecchio continente a ritornare su di lui.

RICHIESTA EVERTON - In particolare potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Gabigol. Difficile che l'Inter possa concedergli un'altra possibilità - ci sono molti giocatori in rosa, anche Keita sembra di troppo già ora - ed è quindi possibile una nuova cessione. L'Everton ha già bussato alla porta meneghina, interessato a un prestito con diritto di riscatto. L'Inter vorrebbe cederlo a titolo definitivo, anche se - in vista fair play finanziario - potrebbe ulteriormente rivalutarne il cartellino, costato 30 milioni solamente 2 anni e mezzo fa.

A BILANCIO PER 15 MILIONI DI EURO - Per non realizzare una minusvalenza l'Inter dovrebbe cedere Gabigol almeno a questa cifra, ma la realtà è che le buone prestazioni potrebbero portarne addirittura di più. Ha un contratto fino al 30 giugno del 2021, quindi - eventualmente - anche in estate potrebbe essere realizzato un buon gruzzolo. Senza contare che il Santos proverà, in ogni modo, a tenerlo in rosa.