Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha commentato la vittoria inflitta dai nerazzurri ai danni del Genoa in mixed zone: "Quest'anno il Genoa mi ha portato bene e sono contento. Dopo il 2-0 e l'espulsione la gara si è messa nei binari migliori per noi: l'abbiamo gestita in maniera ottimale, bisogna fare i complimenti a tutti. Ogni partita per noi è fondamentale, perché dietro corrono. Oggi era importante vincere, fondamentale dare un segnale dopo la sconfitta contro la Lazio, ci siamo riusciti. Siamo contenti per Mauro che ha segnato e per Ivan (Perisic, ndr) che ha fatto lo stesso. Ci hanno aiutato a vincere la partita"..