TMW - Gago (Onda Cero): “Zidane, dalla lite al ritorno. Hazard quasi fatto"

Fonte: Inviato a Torino

“È stata la notizia del giorno, sta oscurando Juve-Atletico”. In Spagna non si parla d’altro che del ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Ne ha parlato a TMW il collega di Onda Cero Mario Gago, a Torino per seguire Juventus-Atletico: “La notizia è quella chiaramente, sappiamo quanto il Real sia importante in Spagna. È difficile capire cosa sia successo: a inizio stagione se n’è andato dopo aver litigato, ora in qualche modo è stato convinto. Sicuramente gli ha garantito qualche acquisto di qualità, ha firmato fino al 2022 e pare che Hazard sia un acquisto già fatto. Vedremo, secondo me ha tanto potere a livello aziendale e di pianificazione. Altrimenti, considerato il momento della stagione, è un ritorno che non si spiega”: