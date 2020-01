TMW - Galatasaray, accordo totale per il ritorno di Arda Turan

Fonte: Andrea Losapio

Neanche il tempo di tornare al Barcellona e Arda Turan è già pronto a fare nuovamente le valige per vestire la maglia del Galatasaray. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista offensivo ha trovato l'accordo in tutto e per tutto con la formazione di Istanbul e dopo aver rescisso con i blaugrana firmerà il nuovo contratto.