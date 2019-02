TMW - Galbiati: "Muriel fa bene alla Fiorentina. Europa? Torino in corsa"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Raggiunto dai microfoni di TMW a margine della serata dedicata ai capitani della Fiorentina, Roberto Galbiati, ex difensore dei viola ma anche del Torino, ha commentato la corsa alla qualificazione in Europa League: "La lotta è dura, ci sono tante squadre e diventa problematico. Direi che sarà lunga e si capirà soltanto nelle ultime partite".

Qualche errore difensivo di troppo nelle ultime uscite.

"Penso che l'arrivo di Muriel abbia spostato il baricentro in avanti, qualche errore dei singoli c'è stato ma credo che il suo avvento abbia dato qualcosa in più in fase offensiva. Magari togliendo qualcosa a quella difensiva".

Ne ha beneficiato anche Chiesa.

"Io credo che Muriel abbia fatto bene a tutta la squadra: così tanti gol in due partite non si vedevano da tanto tempo. Prima i difensori avversari avevano un solo giocatore da marcare, ora ne hanno due. Chiesa ha più libertà".

Anche il Torino lotta per l'Europa.

"È un periodo che magari non gioca bene ma fa risultato. Credo che faccia parte di quel novero di squadre che, come la Fiorentina, lotteranno fino alla fine".

Belotti deve segnare di più?

"Quest'anno si sta sacrificando molto. Qualche gol in più lo deve fare di sicuro, credo che Mazzarri gli abbia chiesto anche un lavoro più dispendioso a livello di energie e magari è un po' meno lucido sul piano realizzativo".