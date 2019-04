Nel corso dell'intervista a TMW Giovanni Galli ha parlato anche del Napoli ("non so cosa sia successo con l'Empoli. Ancelotti è meticoloso e non avrà sottovalutato l'impegno, senza nulla togliere ai meriti dei toscani") e poi della Fiorentina: "Con la Roma ha fatto una buona gara anche se doveva uscire vittoriosa. Esser stata ripresa due volte deve far pensare. Fino a qualche tempo fa i viola andavano sotto e con grande spirito di squadra recuperavano anche in inferiorità numerica. Questo deve essere un monito che deve esser letto in modo giusto per arrivare nella maniera migliore all'appuntamento con l'Atalanta. Per dare un segnale a questa stagione, perchè questo decimo posto è come un'acqua gassata lasciata aperta un mese che poi non sa più di niente. Firenze e i fiorentini non meritano di vivere nell'anonimato".

