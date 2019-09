TMW - Galliani tifa Popolous: "Richiama meglio la città di Milano"

Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

Adriano Galliani, storico dirigente del Milan ha commentato la presentazione dei due progetti in gara per la realizzazione del nuovo Stadio di San Siro: "È il quarto San Siro, non è qualcosa di diverso. Ci sono stati tanti 'Meazza": quello del 1926, del 1957, poi quello 1990 e infine questo. Non trovo niente di non romantico in tutto questo. Una città come Milano non può rinunciare ad un investimento da 1,2 miliardi di euro. Non si può perdere questa occasione. Spero in una petizione popolare che spinga verso la realizzazione di questo progetto. Questa è la strada giusta.

Quale impianto mi piace di più?

"Non so se sia corretto dire qualche mi piace di più. Se devo sbilanciarmi dico quello di Popolous perché richiama Milano. Anche l'altro è bellissimo ma mi sembra molto simile a tanti altri impianti".

Milan-Monza nel nuovo San Siro? "Me lo auguro veramente (ride, ndr)"

Nuovo stadio a Monza?

"Adesso stiamo ristrutturando quello attuale. Il nostro è un percorso diverso rispetto a quello di Milan e Inter, con dimensioni diverse e cresceremo secondo la nostra realtà".

Il fronte contrario al Nuovo San Siro?

"Bloccare lo sviluppo della città sarebbe un qualcosa di sbagliato. Non voglio usare altri aggettivi".