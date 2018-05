TMW - Galliani su Pirlo: "In un giorno presi lui e Filippo Inzaghi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato a margine della consegna del premio Facchetti ad Andrea Pirlo, suo ex centrocampista, della trattativa per portarlo in rossonero. "Molto del merito fu di Tullio Tinti. Io ero andato a Torino per Pippo Inzaghi. Fu una bella giornata perché in un solo giorno presi anche Pirlo. Due campioni del mondo. Il giorno dopo era già tutto definito. Sono stati dieci anni straordinari. Abbiamo avuto la fortuna di averlo dai suoi 22 anni fino ai 32. In quegli anni eravamo primi nel ranking, davanti al Real Madrid. Grande merito di tutti va a Carlo Ancelotti che fece di Andrea un nuovo playmaker. Ricordo che Pirlo era stato preso come alternativa a Rui Costa".