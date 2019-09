TMW - Gardi ed Elmas al Napoli: "Trattativa non facile, è un predestinato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW, George Gardi, procuratore e agente di trattative internazionali, ha raccontato anche come è andata quella che ha portato il talento macedone Eljif Elmas al Napoli: "Non è stata una trattativa facile e ha necessitato di molta partecipazione affinché andasse a buon fine. Secondo me è un predestinato, mi pare si stia ritagliando la giusta fiducia dell'ambiente. È un giocatore duttile, nella penultima partita con la Macedonia ha giocato addirittura come seconda punta".