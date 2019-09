TMW - Gardi: "Eto'o, addio al calcio dopo 23 anni di vittorie. Ha già allenato"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW, George Gardi, procuratore e agente di trattative internazionali, ha raccontato la decisione di Samuel Eto'o, da lui seguito nei tanti trionfi in giro per il mondo, che di recente ha deciso di smettere col calcio giocato: "La decisione è cresciuta dentro di lui piano piano, arrivata dopo ventitré anni di calcio al vertice. Quattro volte Pallone d'Oro Africano, Mister Triplete, in una parola Leggenda. Continuerà ad alimentare la sua grandezza nel mondo del calcio, qualsiasi cosa decida ora di fare. In tempi non sospetti parlavamo di questo momento e mi aveva anticipato quali potessero essere le sue intenzioni. L'ho sentito però tranquillo, ha sempre fatto le scelte migliori. Ho grande stima di Samuel".

Lo vede anche come tecnico?

"Nel caso dovesse accadere, ricordo che lo ha già fatto per un breve periodo. La prima partita in Turchia da allenatore-giocatore fu importante: erano sotto di due gol e in dieci alla fine del primo tempo. È riuscito a ribaltarla vincendo 3-1 con un gol nei minuti di recupero. Il suo carisma e la sua leadership potrebbero portarlo lontano anche da allenatore".