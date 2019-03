TMW - Gasp-Roma, si può fare ad alcune condizioni. Favorito Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini si trova a un bivio della sua vita professionale. Riprovare a guidare una grande squadra come la Roma, inseguendo il sogno Champions League e cercando di vincere qualcosa. Oppure rimanere a Bergamo, dove ha trovato l'ambiente ideale per fare crescere i suoi giocatori, producendo plusvalenze, una dietro l'altra.

RICHIESTA PRIMA SCELTA - I matrimoni ovviamente si fanno in due e la Roma, da questo punto di vista, deve sciogliere ancora tutte le riserve. In primis il nodo dei dirigenti, con Pallotta che vuole italiani al comando, sebbene ci sia pure Luis Campos come possibile erede di Monchi. Anche Baldini, in veste di consulente, può avere un ruolo importante. Ma Gasp darebbe il proprio sì se avesse anche delle rassicurazioni sul mercato, oltre a essere "corteggiato" come prima scelta: entro 20 giorni la risposta.

SOGNO SARRI - Al momento però il favorito sarebbe un altro, cioè Maurizio Sarri. Baldini vorrebbe affidare a lui la panchina, ma ci sono dei discreti ostacoli, in primis l'ingaggio da 6 milioni di euro annui. Poi la lunghezza contrattuale, tre anni. Infine l'idea che una eventuale buonuscita non arriverebbe subito. Comunque, per ora, la Roma si è mossa solo per due allenatori.