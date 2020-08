tmw Gaspart, ex presidente del Barça: "Arthur vale la Juve. Difficile acquistare ora Lautaro"

Joan Gaspart, storico presidente del Barcellona, ha parlato anche dello scambio Arthur-Pjanic con la Juventus e dell'interesse dei blaugrana nei confronti dell'interista Lautaro Martinez nell'intervista concessa oggi a TMW: "Arthur è un gran bel calciatore, altrimenti la Juventus non lo avrebbe comprato... Stesso discorso per Pjanic, che vanta una visione di gioco come pochi altri centrocampisti in circolazione. Non voglio entrare nei dettagli o nelle polemiche, se Barça e Juve hanno chiuso questa operazione di mercato avranno sicuramente avuto le loro buone ragioni".

C'è un altro calciatore di Serie A in orbita blaugrana: Lautaro Martinez.

"Parliamo di un attaccante tra i più interessanti in prospettiva... Lautaro farebbe comodo a tante squadre, ma in questo momento gli introiti economici delle società calcistiche si sono ridotti nettamente e non è facile quindi portare avanti delle trattative che richiedano un esborso così importante. Come, appunto, nel caso di Lautaro", le sue dichiarazioni nel giorno di Barça-Napoli.