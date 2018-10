TMW - Gasperini e il caso Chiesa: "Episodio che lo aiuterà a cambiare"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Dal 'Festival dello Sport' in scena in questi giorni a Trento, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è tornato sulla sfida contro la Fiorentina e sull'episodio del rigore concesso a Federico Chiesa: "I giovani rappresentano la parte migliore, possono aiutare il cambiamento e portare una mentalità basata sul rispetto. Poche volte ragioniamo sulla personalità del calciatore. I grandi esempi nello sport derivano da personalità positive, rispettate anche dagli avversari. Neymar, che reputo uno dei più forti giocatori al mondo, è diventato un contro esempio. E gli servirà per cambiare rotta. Puoi anche vincere una partita, ma essere d'esempio vuol dire comportarsi in ben altro modo".