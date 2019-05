TMW - Gasperini, ecco le richieste all'Atalanta. Roma aspetta fino a domani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini vuole un'Atalanta competitiva. E' questa la prima richiesta del tecnico di Grugliasco, che proprio in questi minuti sta incontrando il presidente Percassi per capire se ci sono i margini per andare o meno avanti sulla panchina nerazzurra.

Gasperini è molto tentato dalla possibilità di guida la Dea anche in Champions ma, al netto del legame con la piazza e con la squadra, vuole garanzie sul fatto che questa estate verrà fatto un salto di qualità sul mercato. Che anche la società da questo punto di vista sia pronta a fare un salto di qualità, dopo quello fatto sul campo da una squadra che ha chiuso la Serie A 2018/19 al terzo posto.

Tradotto in richieste, Gasperini con Percassi si sta confrontando sulla possibilità di trattenere i big, di vendere solo coloro che saranno dinanzi a offerte irrinunciabili ma poi di sostituirli, eventualmente, con calciatori di pari livello e non con scommesse, come avvenuto negli ultimi anni. Gasperini vuole continuità e non ripartire da una squadra nuova come ogni estate, con i tempi che questa scelta comporta. Anche perché il prossimo anno ci saranno i gironi di Champions, non ci sarà tempo per rodare la squadra e il rischio è di mal figurare in giro per l'Europa.

Sullo sfondo c'è la Roma, che ha presentato un'offerta concreta: triennale da tre milioni di euro netti a stagione. Il club giallorosso è spettatrice interessata di questo incontro in corso: attenderà novità entro domani, poi eventualmente virerà su altri allenatori.