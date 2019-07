TMW - Gasperini: "Malinovskyi colpo Champions, domani farà le visite"

Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, intervistato da TMW e dagli altri media presenti a Clusone, ha parlato così dopo la vittoria in amichevole contro la rappresentativa locale: "L'affetto enorme della gente è straordinario, è un'ambizione in più per tutti. Sappiamo di aver già reso tanta gente felice, ma anche che dobbiamo resettare tutto e ripartire da zero per la prossima stagione".

Come ha reagito alla conferenza di Mihajlovic?

"È stata scioccante, ma al contempo è fantastico vedere il modo in cui Mihajlovic stia affrontando una battaglia del genere. Sinisa è un esempio, può dare un aiuto a tutti coloro che sono colpiti da questo tipo di malattia".

La Champions?

"Abbiamo avuto incoraggiamenti da tutte le tifoserie e anche da tanti personaggi illustri del mondo del calcio come Del Piero. Gli apprezzamenti fanno piacere, ma non dobbiamo volare troppo in alto. Sappiamo che la prossima stagione può essere molto bella ed esaltante, ma anche che sarà ancora più difficile".

Che tipo di giocate è Malinovskyi ?

"È un giocatore che è stato seguito a lungo dai nostri scout, con relazioni molto positive. Quando possiamo arrivare a prendere buoni giocatori la società non ci pensa due volte. Cercheremo la migliore sistemazione in campo per lui, è diverso dagli altri centrocampisti che abbiamo in rosa come De Roon e Freuler, è un po' più offensivo e può sostituire anche Gomez tra le linee. È senza dubbio un bel colpo in vista della Champions".

A chi pensa per il dopo-Mancini?

"Mancini per ora è all'Atalanta. Salvo sorprese, dovrebbe arrivare domenica. Poi ci sono parecchi nomi che stiamo valutando sul mercato in entrata chiaramente...".

Quanta paura ha che possa arrivare un'offerta irrinunciabile per qualche big?

"Su questo è stato molto chiaro il presidente. L'unico che potrebbe avere un'offerta di questo tipo è Zapata, ma oggi quest'offerta non c'è. Non ci possiamo fasciare la testa prima di rompercela (ride, ndr)".

Come sta Muriel?

"Gli sono bastate quattro settimane. Luis si è allenato bene a casa sua, lo ha seguito con attenzione il nostro fisioterapista e l'infortunio è stato meno grave di quello che potesse sembrare inizialmente. Oggi ha avuto una bella passerella, si è presentato ai nuovi tifosi".

Cosa manca a quest'Atalanta?

"Il mercato è ancora lungo, intanto domani farà le visite Malinovskyi. Tutte le squadre ai piani alti si stanno rinforzando, anche noi abbiamo quindi bisogno di fare ancora qualcosina. La società sta lavorando bene e si sta sforzando per trovare profili giusti per aiutarci fin da subito. Ci serve soprattutto un'alternativa importante a Ilicic là davanti, poi bisogna vedere cosa succede con Mancini. Se parte lui, dobbiamo per forza rimpiazzarlo bene".

Sulle corsie laterali farete qualcosa?

"Numericamente siamo a posto, vediamo".

Giocare la Champions a San Siro?

"San Siro è uno stadio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, sarà una bella opportunità per noi. Giocheremo in una cornice molto prestigiosa e ne siamo orgogliosi. Dovremo stare doppiamente attenti anche per questo".